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От Меладзе потребовали продать виллу и поддержать российскую армию

От Меладзе потребовали продать виллу и поддержать российскую армию

Певца Валерия Меладзе призвали избавиться от виллы в Испании. Сделать это ему предложили активисты «Ветеранов России», заявил глава движения Ильдар Резяпов рассказал Mash.

«Ветераны России» узнали, что артист хочет вернуться в страну, и пригласили его присоединиться к гуманитарным миссиям в зоне «специальной военной операции». По мнению Резяпова, это докажет, что Меладзе не поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Помимо этого, в движении ожидают, что певец поможет российским военным финансово — продаст свою виллу в Испании, а вырученные деньги пожертвует на нужды «СВО». Отмечается, что средства за элитное жилье пригодятся добровольцам, военнослужащим и подразделениям в зоне боевых действий.

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