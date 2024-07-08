НАТО объявит о новом командовании в Германии

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Участники саммита НАТО в Вашингтоне объявят о создании нового командования альянса в Германии, которое будет координировать подготовку украинских военных и их оснащение. Об этом заявил на брифинге для иностранных журналистов старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

«На саммите союзники объявят о новых решительных шагах по поддержке Украины. Союзники создадут военное командование НАТО в Германии, которое <…> займется координацией подготовки и оснащения, а также оказанием помощи Украине в развитии ее сил в будущем», – заявил он.

Кроме того, по словам Карпентера, на саммите будет объявлено о выделении Украине €40 млрд военной помощи в 2025 году. Также США и их союзники заявят о «новых шагах по укреплению» системы противовоздушной обороны Украины, подчеркнул представитель Белого дома.