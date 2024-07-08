МИД Ирана пообещал помощь Ливану в случае атаки со стороны Израиля

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Иран окажет помощь Ливану в случае агрессии со стороны Израиля.

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани.

«Любая агрессия против Ливана приведет к нестабильности и эскалации напряженности в регионе. Авантюрные действия сионистов могут повлиять на весь мир и регион, но опыт показал, что Ливан может обеспечить свою безопасность. Иран считает одним из принципов [своей внешней политики] поддержку Ливана и рассматривает возможность оказания помощи Ливану в нужный момент», – сказал дипломат на первой пресс-конференции после избрания нового иранского президента. Трансляцию вел телеканал IRIB.

Так Канани прокомментировал заявление советника духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и главы стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаля Харази. 2 июля Харази заявил, что Тегеран всеми силами поддержит шиитское движение «Хезболлах», если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана.