Россия нанесла массированный удар по Украине: много жертв (обновлено, видео) |
Орбан заявил, что не представляет себе поражения России в Украине |
Мира с Арменией не будет, пока Ереван не изменит свою Конституцию |
«Нам разрешено поужинать без мандата?»: у Орбана ответили на критику Борреля за посещение им саммита в Шуше |
В Баку призвали Китай производить продукцию для Европы в Азербайджане |
«Мирная миссия 3.0». Орбан прибыл в Китай вопреки истерии Запада |
Летят гранаты, струится газ: выборы во Франции вновь не обошлись без столкновений (видео) |
Атталь пообещал утром подать в отставку с поста премьер-министра Франции |
В НАТО подготовили план поддержки Киева с учетом победы Трампа |
Главное Политика

МИД Ирана пообещал помощь Ливану в случае атаки со стороны Израиля

МИД Ирана пообещал помощь Ливану в случае атаки со стороны Израиля

Иран окажет помощь Ливану в случае агрессии со стороны Израиля.

Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани.

«Любая агрессия против Ливана приведет к нестабильности и эскалации напряженности в регионе. Авантюрные действия сионистов могут повлиять на весь мир и регион, но опыт показал, что Ливан может обеспечить свою безопасность. Иран считает одним из принципов [своей внешней политики] поддержку Ливана и рассматривает возможность оказания помощи Ливану в нужный момент», – сказал дипломат на первой пресс-конференции после избрания нового иранского президента. Трансляцию вел телеканал IRIB.

Так Канани прокомментировал заявление советника духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и главы стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаля Харази. 2 июля Харази заявил, что Тегеран всеми силами поддержит шиитское движение «Хезболлах», если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана.

Теги:
Из этой рубрики
МИД Ирана пообещал помощь Ливану в случае атаки со стороны Израиля
Политика

МИД Ирана пообещал помощь Ливану в случае атаки со стороны Израиля

2024/07/08, 14:21
Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий Байдену
Политика

Песков заявил, что Путин не передавал через Орбана никаких посланий Байдену

2024/07/08, 13:35
МИД КНР: НАТО должна прекратить мышление холодной войны
Политика

МИД КНР: НАТО должна прекратить мышление холодной войны

2024/07/08, 13:10
Байрамов назвал ожидания Азербайджана в связи с приходом нового президента Ирана
Политика

Байрамов назвал ожидания Азербайджана в связи с приходом нового президента Ирана

2024/07/08, 12:12
Мира с Арменией не будет, пока Ереван не изменит свою Конституцию
Политика

Мира с Арменией не будет, пока Ереван не изменит свою Конституцию

2024/07/08, 11:49
"Следующая остановка: Вашингтон": Орбан рассказал о своих планах после Пекина
Политика

«Следующая остановка: Вашингтон»: Орбан рассказал о своих планах после Пекина

2024/07/08, 11:17
Орбан рассказал, зачем он прилетел в Китай
Политика

Орбан рассказал, зачем он прилетел в Китай

2024/07/08, 10:52
Си Цзиньпин рассказал, в каком случае удастся решить украинский конфликт
Политика

Си Цзиньпин рассказал, в каком случае удастся решить украинский конфликт

2024/07/08, 10:46
Си Цзиньпин заявил о совпадении основных направлений усилий Китая и Венгрии по Украине
Политика

Си Цзиньпин заявил о совпадении основных направлений усилий Китая и Венгрии по Украине

2024/07/08, 10:37