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В России заявили о пресечении попытки угона в Украину бомбардировщика Ту-22М3 (видео)

В России заявили о пресечении попытки угона в Украину бомбардировщика Ту-22М3 (видео)

ФСБ России заявили, что пресекли «попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 в Украину».

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена очередная попытка украинских спецслужб провести операцию по угону за границу дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как сообщили в ФСБ, «украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца в Украине». Вскрыта причастность спецслужб стран НАТО к подготовке операции и ее реализации, добавили в ЦОС.

«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ Озерное», – сообщили в ЦОС.

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