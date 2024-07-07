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Зеленский рассказал министрам Нидерландов и Великобритании о ситуации на поле боя

Зеленский рассказал министрам Нидерландов и Великобритании о ситуации на поле боя

Сегодня, 7 июля, Одессу посетили нидерландские министры, а именно министр обороны Каспар Велдкамп и иностранных дел Рубен Брекельманс, а также новый министр обороны Британии Джон Хили. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Президент сообщил, что он проинформировал министров о ситуации на поле боя. Он также заявил, что во время встречи, они заслушали доклад от командующего ВМС Алексея Неижпапы.

«Будем укреплять украинский флот и в дальнейшем вместе с Британией, вместе с Нидерландами – есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества», – подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что он совместно с министрами также обсудил укрепление украинского ПВО.

«Это наш безусловный приоритет, и я благодарен за готовность делать следующие шаги – в частности по F-16», – сообщил глава государства.

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