В Украине задумались о создании подводного флота

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Украине нужны подводные лодки, ведь наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

Об этом говорится в заявлении командующего ВМС ВСУ вице-адмирала Алексея Неижпапы.

По данным Неижпапы, в командовании Военно-морских сил ВСУ считают, что украинский флот в Черном море должен пополниться подводными лодками.

– Мы думаем об этом, она необходима для нас – подводная лодка. Мы не берем во внимание большие подводные лодки, для Черного моря они не нужны, но подводные лодки должны быть в составе Военно-морских сил, – отметил командующий ВМС.

По его словам, наличие такого класса судов в составе украинского флота позволит распространить его деятельность на всю акваторию Черного моря.

– Остановиться только возле Одессы – это значит не иметь ничего. Мы должны смотреть дальше, мы должны быть в Черном море и использовать Черное море вдоль всей плоскости, – подчеркнул Неижпапа.