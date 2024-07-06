Турция победит Нидерланды и забьет много мячей в четвертьфинале Евро, считает эксперт

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Турецкий журналист Серджан Дикме заявил, что сборная Турции стала самой яркой и обсуждаемой командой чемпионата Европы по футболу 2024 года. Он также прогнозирует, что четвертьфинальный матч между Турцией и Нидерландами будет насыщен голами. Слова Дикме приводит портал ODDS.ru.

«Турция продемонстрировала самый яркий результат на чемпионате Европы. Наша сборная вызывает наибольшее обсуждение как на поле, так и за его пределами, благодаря высокому интересу турецких граждан к турниру. Напомню, что Турция победила Австрию в 1/8 финала, которая ранее обыграла Нидерланды на групповом этапе», — отметил Дикме.

Журналист уверен, что Турция одержит победу над Нидерландами в четвертьфинале Евро.

«Я ожидаю интересный и напряженный матч с большим количеством голов. Даже если игра закончится вничью и перейдет в дополнительное время или в серию пенальти, Турция победит», — добавил Дикме.

Матч 1/4 финала Евро между сборными Нидерландов и Турции состоится сегодня вечером.