Российские войска заявили об ударах по электроподстанции в Ровненской области, объектам портовой инфраструктуры в Одесской области и сухогрузу в Черном море. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

По утверждению российского военного ведомства, под удар попала электроподстанция в поселке Великие Межиричи Ровненской области. В Минобороны РФ заявили, что она обеспечивает работу логистических центров, которые используются ВСУ для хранения военного имущества.

Кроме того, российская сторона сообщила об ударе по объектам в порту Черноморск Одесской области. Ведомство утверждает, что поражены паромный терминал, управление порта и электроподстанция, «обеспечивающие разгрузку и хранение военных грузов, доставляемых в Украину».

Также Минобороны РФ заявило о поражении в Черном море сухогруза, который «доставлял в порт Одесса военные грузы и грузы двойного назначения для ВСУ».