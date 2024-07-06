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Главное Общество

Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана

Пресечена попытка контрабанды наркотиков из Ирана

Предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Согласно информации, распространенной пресс-службой Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, 3 июля в 23:27 на служебной территории погранотряда «Гёйтепе» два человека предприняли попытку нарушить государственную границу из Ирана в направлении Азербайджана.

Проигнорировавшие требования пограничников остановиться нарушители были задержаны после того, как сотрудники ГПС открыли предупредительный огонь.

«В ходе расследования было установлено, что задержанные – Анар Тарывердиев и Сервер Джарчыев являются жителями Газахского района. В ходе досмотра при них было обнаружено 15 кг марихуаны и 25 г опиума», – говорится в сообщении.

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