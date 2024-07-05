Ильхам Алиев познакомил Мирзиёева и Жапарова с Шушой (фото) |
Переговоры Орбана и Путина длились около трех часов (обновлено) |
Киев возмущен визитом Орбана в Москву |
Эрдоган: Никто не критикует Германию и Францию за орла и петуха на форме |
Эрдоган: Путин говорит о мире |
Боррель сделал экстренное заявление по поводу визита Орбана в Москву |
Завтра ожидается 39-градусная жара |
В Кыргызстане предотвратили госпереворот |
Иран предостерег Ереван от игр с «Большой сатаной» |
Главное Армия

Пентагон отменил военные учения с Грузией из-за пересмотра стратегических отношений

Пентагон отменил военные учения с Грузией из-за пересмотра стратегических отношений

Совместные учения ВС США и Грузии, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

«США приступили к всестороннему пересмотру стратегических двусторонних отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра, США отложат на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, изначально запланированных на 25 июля – 6 августа 2024 года», – говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве отметили, что решение связано с заявлениями грузинских властей о попытках США и Запада открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию в связи с ситуацией в Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны.

«В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии», – отметили в Пентагоне.

В Грузии отреагировали на данное решение Пентагона.

«Форматы военного сотрудничества Грузии и США продолжатся несмотря на перенос американской стороной проведения совместных учений»,  говорится в заявлении Минобороны Грузии.

«Существуют форматы взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны и безопасности Министерства обороны США и Министерства обороны Грузии. Несмотря на перенос учений, вышеуказанные форматы продолжаются, в том числе идет подготовка к многонациональным учениям «Проворный дух 2025», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Пентагон отменил военные учения с Грузией из-за пересмотра стратегических отношений
Армия

Пентагон отменил военные учения с Грузией из-за пересмотра стратегических отношений

2024/07/05, 19:30
Белоусов лишил дезертиров соцвыплат
Армия

Белоусов лишил дезертиров соцвыплат

2024/07/04, 20:33
Медведев раскрыл данные о военных контрактниках в России
Армия

Медведев раскрыл данные о военных контрактниках в России

2024/07/04, 19:12
В азербайджанской армии совершенствуются навыки командиров по принятию решений
Армия

В азербайджанской армии совершенствуются навыки командиров по принятию решений

2024/07/04, 16:09
Украина получит американское оружие на $150 млн
Армия

Украина получит американское оружие на $150 млн

2024/07/03, 22:02
Армия России вошла в Нью-Йорк
Армия

Армия России вошла в Нью-Йорк

2024/07/03, 21:57
Депутат: Первые F-16 прибудут в Украину уже в июле
Армия

Депутат: Первые F-16 прибудут в Украину уже в июле

2024/07/03, 21:39
"Хезболла" ударила сотней ракет по израильским штабам
Армия

«Хезболла» ударила сотней ракет по израильским штабам

2024/07/03, 20:29
НАТО предоставит Киеву военную помощь на €40 млрд
Армия

НАТО предоставит Киеву военную помощь на €40 млрд

2024/07/03, 20:17