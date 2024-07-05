Пентагон отменил военные учения с Грузией из-за пересмотра стратегических отношений

77 Просмотров

Совместные учения ВС США и Грузии, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений.

Об этом сообщили в Министерстве обороны США.

«США приступили к всестороннему пересмотру стратегических двусторонних отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра, США отложат на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, изначально запланированных на 25 июля – 6 августа 2024 года», – говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве отметили, что решение связано с заявлениями грузинских властей о попытках США и Запада открыть «второй фронт» для усиления давления на Россию в связи с ситуацией в Украине. Американская сторона утверждает, что такие заявления ложны.

«В связи с этим власти Соединенных Штатов решили, что сейчас неподходящее время для проведения полномасштабных военных учений в Грузии», – отметили в Пентагоне.

В Грузии отреагировали на данное решение Пентагона.

«Форматы военного сотрудничества Грузии и США продолжатся несмотря на перенос американской стороной проведения совместных учений», говорится в заявлении Минобороны Грузии.

«Существуют форматы взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны и безопасности Министерства обороны США и Министерства обороны Грузии. Несмотря на перенос учений, вышеуказанные форматы продолжаются, в том числе идет подготовка к многонациональным учениям «Проворный дух 2025», – говорится в заявлении.