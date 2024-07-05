Шольц прокомментировал визит Орбана в Москву, в Венгрии ответили

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Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, отметив, что единую внешнеполитическую линию ЕС представляет уходящий с поста главы Евросовета Шарль Мишель.

«Виктор Орбан посещает Путина в качестве премьер-министра Венгрии. Во внешней политике Европейский совет представляет Шарль Мишель», – написал Шольц в Х.

«Позиция ЕС очень ясна: мы осуждаем агрессивную войну России, – утверждал канцлер. – Украина может рассчитывать на нашу поддержку».

В Венгрии ответили на критику визита Орбана в Москву со стороны ЕС.

«Венгрия является суверенной страной и не собирается отвечать на критику визита премьер-министра Виктора Орбана в РФ со стороны Евросоюза», заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы суверенная страна, поэтому я не считаю, что мы должны обращать внимание на подобного рода критику», – сказал он журналистам по итогам переговоров Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.