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Фонд Гейдара Алиева окружил заботой московский детдом (фото)

Фонд Гейдара Алиева окружил заботой московский детдом (фото)

Сотрудники Российского представительства Фонда Гейдара Алиева посетили Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом»» в Москве. Здесь был организован конкурс рисунков для детей, лишенных родительской опеки, сообщает «Азертадж».

Обитателями Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» в Москве, наряду со здоровыми детьми, лишенными родительской опеки, являются также малыши с задержкой физического и умственного развития. Руководство центра рассказало о постоянной заботе и внимании Фонда Гейдара Алиева и вице-президента Фонда Лейлы Алиевой о детском доме. Отмечалось, что вице-президент Фонда Гейдара Алиева, глава Российского представительства Лейла Алиева неоднократно посещала здесь детей и организовывала для них праздничные мероприятия.

Директор Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» Вадим Меньшов выразил благодарность Фонду Гейдара Алиева за поддержку. «Каждый визит представителей Фонда Гейдара Алиева в «Наш дом» – это праздник. Благодаря Лейле Алиевой мы подружились с Фондом Гейдара Алиева. Лейла ханым всегда нас поддерживает. Ее огромная моральная поддержка очень ценна для нас», – сказал он.

Глава Российского представительства Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова подчеркнула, что Фонд всегда уделяет особое внимание детям. «Мы все прекрасно знаем, что дети – это наше будущее. Именно дети будут определять, каким будет мир в будущем и как он будет развиваться. Поэтому внимание и забота, проявляемые о детях Российским представительством Фонда под руководством вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, являются очень важной частью нашей работы», – отметила она.

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