Ильхам Алиев выступил на встрече в формате «ШОС плюс» в Астане (фото) |
В Астане произошла сенсация: Баку определился с внешнеполитическим вектором |
Джавид Велиев — «Минвалу»: Совместная декларация с Китаем поможет нейтрализовать эти угрозы против Азербайджана |
СМИ: Эрдоган отменил поездку в Шушу, чтобы поддержать футболиста Мериха Демирала |
The Jerusalem Post: За нападением на офис SOCAR в Турции стоят иранские прокси |
Премьер Грузии ожидает перезагрузки отношений с США в течение года |
Путин заявил, что его план может остановить войну с Украиной |
Ильхам Алиев в письме Байдену высоко оценил решимость США для установления мира в регионе |
Пашинян заявил, что хочет поднять уровень отношений с США до «стратегического партнерства» |
Главное Общество

Из России привезены архивные документы, связанные с историей Нахчывана XIX-XX веков

Из России привезены архивные документы, связанные с историей Нахчывана XIX-XX веков

Ученые Нахчывана продолжают собирать новые архивные материалы, связанные с древней экономической, политической и культурной историей Автономной Республики.

Для этого из государственных архивов Российской Федерации собраны важные документы, передает Report.

Доктора философии по истории Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ильхами Алиев и Яшар Рагимов получили из Государственного исторического архива Санкт-Петербурга важные документы, связанные с историей Нахчывана XIX-XX веков.

Как сообщил Ильхами Алиев, большинство этих документов носят экономический, а некоторые – политический характер, также содержат важную информацию о природных ресурсах Нахчывана и некогда проживавших здесь великих личностях.

По предварительным данным, общее количество документов составляет более 200 и состоит из 2 500 страниц.

Теги:
Из этой рубрики
Из России привезены архивные документы, связанные с историей Нахчывана XIX-XX веков
Общество

Из России привезены архивные документы, связанные с историей Нахчывана XIX-XX веков

2024/07/04, 16:58
Гутерриш заявил о своих ожиданиях относительно проведения COP29 в Баку
Общество

Гутерриш заявил о своих ожиданиях относительно проведения COP29 в Баку

2024/07/04, 15:26
В Азербайджане 84% опрошенных поддержали мирный договор с Арменией
Общество

В Азербайджане 84% опрошенных поддержали мирный договор с Арменией

2024/07/04, 14:52
Ахмед Ахмедов признал себя виновным в убийстве всей семьи и отказался давать показания
Общество

Ахмед Ахмедов признал себя виновным в убийстве всей семьи и отказался давать показания

2024/07/04, 14:01
СМИ: Эрдоган отменил поездку в Шушу, чтобы поддержать футболиста Мериха Демирала
Общество

СМИ: Эрдоган отменил поездку в Шушу, чтобы поддержать футболиста Мериха Демирала

2024/07/04, 13:44
Таксист: Пора переквалифицироваться в управдомы
Общество

Таксист: Пора переквалифицироваться в управдомы

2024/07/04, 13:26
Фонд Гейдара Алиева и Святой Престол обсудили новые совместные проекты
Общество

Фонд Гейдара Алиева и Святой Престол обсудили новые совместные проекты

2024/07/04, 12:40
BakuBus запустил еще одну маршрутную линию
Общество

BakuBus запустил еще одну маршрутную линию

2024/07/04, 12:03
МЧС обратилось к населению (видео)
Общество

МЧС обратилось к населению (видео)

2024/07/04, 10:48