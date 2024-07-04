Из России привезены архивные документы, связанные с историей Нахчывана XIX-XX веков

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Ученые Нахчывана продолжают собирать новые архивные материалы, связанные с древней экономической, политической и культурной историей Автономной Республики.

Для этого из государственных архивов Российской Федерации собраны важные документы, передает Report.

Доктора философии по истории Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ильхами Алиев и Яшар Рагимов получили из Государственного исторического архива Санкт-Петербурга важные документы, связанные с историей Нахчывана XIX-XX веков.

Как сообщил Ильхами Алиев, большинство этих документов носят экономический, а некоторые – политический характер, также содержат важную информацию о природных ресурсах Нахчывана и некогда проживавших здесь великих личностях.

По предварительным данным, общее количество документов составляет более 200 и состоит из 2 500 страниц.