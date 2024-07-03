Хаменеи недоволен явкой на президентских выборах в Иране

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи остался недоволен явкой на досрочных президентских выборах в стране. Соответствующее заявление он сделал 3 июля.

«Явка избирателей в первом туре выборов была ниже, чем ожидалось,» – посетовал аятолла.

Напомним, что в Иране проходят выборы после гибели в авиакатастрофе президента Ибрагима Раиси. Первый тур состоялся в пятницу, 28 июня. Во второй тур вышли кандидат от реформаторов, депутат Меджлиса Масуд Пезешкиан и ультраконсервативный кандидат Саид Джалили.