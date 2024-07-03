Зеленский обратился к Трампу

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал экс-лидера США Дональда Трампа озвучить свой план быстрого завершения войны в Украине.

«Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня. Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», – сказал президент Украины в интервью Bloomberg.

Он заявил, что «потенциально готов» встретиться с Трампом и выслушать предложения его команды.

«Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа и наших детей. Мы хотим понять, будет ли в ноябре у нас мощная поддержка США или мы останемся совсем одни», – сказал Зеленский.