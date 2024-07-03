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При каких условиях Вашингтон позволит бить американским оружием вглубь территории России?

При каких условиях Вашингтон позволит бить американским оружием вглубь территории России?

США разрешат Украине бить американским оружием на большее расстояние, если Россия расширит фронт боевых действий.

Об этом заявил помощник госсекретаря по вопросам Европы Джеймс О’Брайен.

«Если Россия попытается расширить нынешний фронт, то Украине позволят вести огонь на большее расстояние. Но сейчас РФ теряет способность наступать из-за уничтожения Украиной российских мощностей вблизи границ. Мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь. Приоритетом США было предоставить оружие и сосредоточить его в областях острейшей необходимости. Сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан (советник президента США по нацбезопасности –ред.), если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии», – сказал О’Брайен.

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