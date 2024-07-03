Турки пробились в четвертьфинал ЕВРО-24, победив Австрию (фото)

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Сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Лейпциге, уточняет РБК.

Уже на 57-й секунде сборная Турции вышла вперед. После розыгрыша углового отличился Мерих Демирал, забив самый быстрый гол в истории плей-офф Евро.

Во втором тайме команды забили еще два гола после розыгрыша угловых. Отличились Демирал (59-я минута) и австриец Михаэль Грегорич (66).

В 1/4 финала Турция сыграет против Нидерландов, которые разгромили Румынию со счетом 3:0. Встреча состоится 6 июля в Берлине.