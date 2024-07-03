Состояние Вагита Алекперова составило $28,2 млрд

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Самые состоятельные россияне увеличили с начала 2024 года свое богатство на 28,8 млрд долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index. Всего в рейтинге 25 россиян.

Лидером российского ранжира остается совладелец «Норильского никеля», Т-Банка и Росбанка Владимир Потанин. Его состояние оценивается в 32 млрд долларов: речь в первую очередь о стоимости активов. На втором месте обладатель контрольного пакета акций «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов (28,2 млрд). Тройку замыкает председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (27,2 млрд).

Андрей Мельниченко, бывший владелец компаний «Еврохим» и СУЭК, заметнее всех приумножил состояние — на 5,76 млрд долларов (сейчас у него 24,6 млрд и шестое место среди россиян). Значительный рост капитала также зафиксирован у крупнейшего акционера «Северстали» Алексея Мордашова — плюс 4,71 млрд долларов (25,6 млрд, пятое место).

Больше всех денег потерял владелец Volga Group Геннадий Тимченко (2,85 млрд при состоянии 11,3 млрд долларов). Помимо него существенные потери понесли Алишер Усманов (1,86 млрд, до 19,2 млрд) и Леонид Михельсон (1,61 млрд, до 25,8 млрд).