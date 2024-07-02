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Кибермошенники обещают гражданам бесплатный проезд в общественном транспорте

Кибермошенники обещают гражданам бесплатный проезд в общественном транспорте

Посредством безналичного электронного платежного инструмента BakıKart осуществляется мошенническая кампания.

Данную информацию распространила Служба электронной безопасности (СЭБ) при Министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно сообщению, кибермошенники, распространяя информацию через социальные сети, направляют граждан на фальшивые переходы, обещая бесплатное пользование общественным транспортом. В упомянутых переходах созданы разделы для получения сведений о банковской карте граждан и других персональных данных.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять неофициальным страницам и при получении информации о кампаниях, проводимых той или иной структурой, в первую очередь связаться с данной структурой либо войти на ее официальный веб-сайт и уточнить данную информацию.

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