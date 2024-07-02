Глава ФРС настаивает на снижении уровня госдолга

США необходимо снижать уровень госдолга, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка.
«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. <…> Это должно быть в фокусе внимания, как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать», — сказал он.
Глава ФРС подчеркнул, что Вашингтону в долгосрочной перспективе «нужно что-то предпринимать», лучше сделать это раньше, чем позже.
По оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034-му.
При этом в МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140%. В фонде предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.
За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.