Глава ФРС настаивает на снижении уровня госдолга

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США необходимо снижать уровень госдолга, заявил председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка.

«Путь, по которому мы идем, неприемлем, это не вызывает сомнений. <…> Это должно быть в фокусе внимания, как нам вернуться на путь, который мы можем поддерживать», — сказал он.

Глава ФРС подчеркнул, что Вашингтону в долгосрочной перспективе «нужно что-то предпринимать», лучше сделать это раньше, чем позже.

По оценке бюджетного управления конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034-му.

При этом в МВФ считают, что к 2032 году соотношение американского госдолга к ВВП превысит 140%. В фонде предупредили, что такой рост угрожает как национальной, так и мировой экономике.

За время президентства Джо Байдена госдолг США вырос с 28 триллионов долларов в 2021 году до беспрецедентного уровня в более чем 34,5 триллиона долларов в текущем.