В России критикуют вокальные данные Аллы Пугачевой

Известная советская певица Ольга Зарубина раскритиковала вокальные данные исполнительницы Аллы Пугачевой. Ее слова приводит aif.ru.
Артистка заявила, что голосу Пугачевой всегда не хватало диапазона. «Если учесть, что у Пугачевой голос — порядка одной октавы, все становится ясно. Для вокала этого маловато», — пояснила Зарубина. Однако она отметила, что народная артистка СССР «была сильна в драматургии», поэтому ее выступления производили эффект на публику.
Зарубина также прокомментировала слухи о том, что Пугачева потеряла голос из-за употребления спиртного и курения. Певица заявила, что хорошие вокальные данные не могут исчезнуть и привела в пример американскую звезду Уитни Хьюстон. «Почему Пугачева стала хрипеть, я не знаю. Может, она много курила. Но, повторю, у нее особого вокала и не было», — заключила она.