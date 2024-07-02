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В Иране заявили о готовности поддержать «Хезболлах» в случае вторжения Израиля

В Иране заявили о готовности поддержать "Хезболлах" в случае вторжения Израиля

Иран всеми силами поддержит шиитское движение «Хезболлах», если Израиль начнет полномасштабную войну против Ливана.

Об этом заявил советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази в интервью газете Financial Times.

«В такой ситуации у нас не было бы другого выбора, кроме как всеми средствами поддержать «Хезболлах», – подчеркнул Харази в ответ на вопрос о том, поддержит ли Иран в военном отношении шиитское движение в случае полномасштабного конфликта. «Весь ливанский народ, арабские страны и ось сопротивления поддержат Ливан против Израиля», – добавил он.

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