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КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа

КНДР провела тестовый запуск баллистической ракеты нового типа

Северная Корея в понедельник, 1 июля, произвела два запуска баллистических ракет в северо-восточном направлении. При этом один из этих запусков, судя по всему, прошел неудачно, и ракета упала на территории самой КНДР.

Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи.

Уточняется, что, по данным ОКНШ, одна баллистическая ракета малой дальности была запущена из южной провинции КНДР Хванхэ около 5:05 утра и пролетела около 600 километров, упав в водах у северо-восточного города Чхонджин – административного центра северокорейской провинции Хамгён-Пукто.

Вторая баллистическая ракета была запущена из того же района, что и первая, в 5:15 утра, однако пролетела всего 120 км.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи полагают, что вторая ракета могла проявить аномалии на ранней стадии полета и что, если бы она взорвалась в воздухе, ее обломки могли бы упасть над Северной Кореей.

Не исключено, что область падения ракеты оказалась в районе столицы КНДР города Пхеньяна.

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