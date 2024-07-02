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Конор троллит Хабиба: Слышал, он теперь занимается эскортом в Дубае

Конор троллит Хабиба: Слышал, он теперь занимается эскортом в Дубае

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в своем аккаунте соцсети Х отреагировал на сообщения об аресте счетов экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долгов. Однако позже ирландец удалил свой ответ.

«Разорен и в бегах. Если увидите, предложите ему поотжиматься за деньги. Слышал, что теперь он занимается эскортом в Дубае», — написал Макгрегор.

Mash и «РЕН ТВ» 1 июля сообщили, что ФНС арестовала счета бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из-за долга на 297 млн руб. В ведомстве сообщили, что задолженность Нурмагомедова перед ФНС связана с неуплатой налогов, пеней и штрафов.

У Хабиба и Макгрегора был бой в октябре 2018 года. Для россиянина это была первая защита чемпионского пояса UFC. Нурмагомедов победил удушающим приемом в четвертом раунде. После поединка на арене произошла массовая потасовка с участием представителей команд обоих бойцов. Поединку также предшествовали многочисленные скандалы, один из которых завершился нападением Макгрегора и его команды на автобус, в котором ехал россиянин

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