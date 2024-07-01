Небензя пригрозил Израилю

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Возможная поставка Израилем систем противоракетной обороны Patriot Украине будет иметь политические последствия. Об этом заявил на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Вооружения, кем бы они ни направлялись <…> Украине, в конечном счете будут уничтожены, как и другие вооружения Запада и США. Это очевидно. Но я предполагаю, что это, конечно, может иметь определенные политические последствия», – ответил он на вопрос о том, как такое развитие событий может отразиться на отношениях между Израилем и РФ.