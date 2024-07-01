Несколько французских министров прошли во второй тур парламентских выборов

Несколько членов действующего правительства Франции смогли пройти во второй тур парламентских выборов по итогам первого тура, прошедшего 30 июня.
Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на предварительные результаты голосования.
В частности, с большим отрывом от представителя левого «Нового народного фронта» Полин Рапийи-Ферньо (21,39%) во второй тур вышел министр иностранных дел Стефан Сежурне, завоевав 46,07% голосов в 10-м избирательном округе департамента О-де-Сен. Лидирует после первого тура в своем округе и министр внутренних дел Жеральд Дарманен, получивший 41% голосов, тогда как его основной соперник из «Национального объединения» Бастьен Вербрюгге получил только 36,9% голосов.
В то же время министр сельского хозяйства Марк Фено занял второе место с результатом 32,7%, получив практически одинаковое количество голосов с кандидатом от «Нацобъединения» Марин Барде (35,2%). Министр-делегат по вопросам жилищного строительства Гийом Касбарян также финишировал в первом туре лишь на втором месте (32,7%), отстав на 4% от соперника из «Нацобъединения» Эммы Мино (36,7%). Кандидату от правого «Нацобъединения» серьезно уступила и министр-делегат при министре сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Аньес Панье-Рюнаше, получив 21,5% против 37,3% у занявшего первое место Альбана Эзеле. При этом третье место вплотную к ней занял кандидат от левого «Нового народного фронта» Александр Кузен с 20,1% голосов.