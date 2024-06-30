Россия ведет переговоры о строительстве военной базы в ЦАР

46 Просмотров

Создание российской военной базы в ЦАР остается темой переговоров в области военного сотрудничества между странами, сообщил посол России в республике Александр Бикантов.

«Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами», — приводит слова Бикантова «РИА Новости»

Посол подчеркнул, что обсуждения вопросов о сроках и месте размещения базы, численности воинского контингента пока не ведутся.