В Беларуси озвучили условия применения тактического ядерного оружия

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Беларусь может применить тактическое ядерное оружие при угрозе своему суверенитету, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.

«Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — сказал Муравейко.

По его словам, возвращение на территорию Беларуси нестратегического ядерного оружия — это один из последних «сдерживающих факторов».

В то же время Муравейко подчеркнул, что необходимо опираться не только на оружие, но на «комплексный подход с дипломатией и работой в международных организациях». Он напомнил, что вскоре Беларусь станет полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества