Украина получает данные с разведывательных самолетов НАТО |
На выборах во Франции сторонники Макрона терпят разгромное поражение (обновлено) |
Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты |
Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте |
Бензин AI-95 в Азербайджане резко подешевеет, AI-92 и дизель подорожали |
При взрыве в Измире погибли 5 человек, 57 пострадали (фото, видео) |
Нетаньяху не намерен останавливать бойню в Газе |
Рустамзаде: В интересы Азербайджана не входит рост напряженности между Россией и Ираном |
Турция и Сирия начнут диалог по налаживанию отношений |
Главное Армия

В Беларуси озвучили условия применения тактического ядерного оружия

В Беларуси озвучили условия применения тактического ядерного оружия

Беларусь может применить тактическое ядерное оружие при угрозе своему суверенитету, заявил в эфире телеканала ОНТ начальник Генштаба Вооруженных сил республики Павел Муравейко.

«Мы обучились обращаться с этим оружием. Мы умеем уверенно его применять. Мы способны это делать и, можете не сомневаться, мы это сделаем, если суверенитету и независимости нашей страны будет создана угроза», — сказал Муравейко.

По его словам, возвращение на территорию Беларуси нестратегического ядерного оружия — это один из последних «сдерживающих факторов».

В то же время Муравейко подчеркнул, что необходимо опираться не только на оружие, но на «комплексный подход с дипломатией и работой в международных организациях». Он напомнил, что вскоре Беларусь станет полноправным членом Шанхайской Организации Сотрудничества

Теги:
Из этой рубрики
Россия ведет переговоры о строительстве военной базы в ЦАР
Армия

Россия ведет переговоры о строительстве военной базы в ЦАР

2024/06/30, 23:57
Украина получает данные с разведывательных самолетов НАТО
Армия

Украина получает данные с разведывательных самолетов НАТО

2024/06/30, 23:19
В Беларуси озвучили условия применения тактического ядерного оружия
Армия

В Беларуси озвучили условия применения тактического ядерного оружия

2024/06/30, 22:18
Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте
Армия

Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте

2024/06/30, 20:39
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/06/30, 17:19
Уникальные кадры спецоперации ВСУ по освобождению Змеиного (видео)
Армия

Уникальные кадры спецоперации ВСУ по освобождению Змеиного (видео)

2024/06/30, 17:06
СМИ сообщают о бунте среди "кадыровцев"
Армия

СМИ сообщают о бунте среди «кадыровцев»

2024/06/30, 13:05
Российские военные корабли уплыли из Баку (фото)
Армия

Российские военные корабли уплыли из Баку (фото)

2024/06/30, 12:03
Украинцы уничтожили еще 1140 вражеских военнослужащих
Армия

Украинцы уничтожили еще 1140 вражеских военнослужащих

2024/06/30, 11:46