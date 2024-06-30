Азербайджан представил свою продукцию в Твери

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В России продолжается продвижение продукции азербайджанского производства.

После Нижнего Новгорода презентация продукции под брендом «Made in Azerbaijan», прошла в Твери. На мероприятии, организованном торговым представительством Азербайджана в России, представителям рестораторов и торговых сетей Твери, были представлены более 20 видов продукции азербайджанского производства.

На мероприятии была проведена презентация и дегустация натурального чая, соков, джемов, растительных масел, вин и консервированной продукции, производимых в Азербайджане.