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Российские военные корабли уплыли из Баку (фото)

Российские военные корабли уплыли из Баку (фото)

Малый артиллерийский корабль «Волгодонск» и гидрографический военный корабль «Анатолий Гужвин» Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, 30 июня  покинули бакинский порт. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками.

Одновременно состоялись товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками.  Обе встречи завершились победой азербайджанских военных моряков, командам были вручены кубки и медали.

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