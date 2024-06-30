СМИ: Решения за Байдена принимает его жена

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Дальнейшее участие президента США Джо Байдена в предвыборной гонке зависит от его жены Джилл Байден. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники.

Байден планирует обсудить будущее своей предвыборной кампании со своей семьей в воскресенье в Кэмп-Дэвиде.

«Единственный человек, который имеет на него самое большое влияние, – это первая леди. Если она решит, что курс должен быть изменен, курс будет изменен», – сказал один из собеседников телекомпании. Другой источник подтвердил, что решение о будущем президентской гонки принимают «два человека – президент и его жена».

При этом сотрудник администрации Байдена, комментируя публикацию NBC, позже заявил, что «сюжет этой истории неверен».