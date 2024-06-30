Забастовка в Канаде сорвала 150 авиарейсов

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Канадская авиакомпания WestJet была вынуждена отменить не менее 150 рейсов из-за забастовки профсоюза работников технического обслуживания. Это повлияло на планы 20000 пассажиров, имевших билеты на рейсы. Об этом сообщает Associated Press.

Указывается, что причиной протестов авиамехаников стало «нежелание авиакомпании вести переговоры с профсоюзом».

Забастовка затронула как международные, так и внутренние рейсы, припав на длинные выходные по случаю Дня Канады.

По информации CBC, профсоюз решил бастовать на следующий день после того, как министр труда Шеймус О’Риган приказал Канадскому совету по промышленным отношениям (CIRB) ввести обязательный арбитраж для решения вопросов коллективного договора между авиакомпанией и Братской ассоциацией авиамехаников AMFA. Приказ был издан после двух недель переговоров с профсоюзом о новом соглашении. По состоянию на пятницу профсоюз вел диалог с CIRB.

Ранее в этом месяце механики проголосовали за отказ от предварительного соглашения с базирующейся в Калгари авиакомпанией, что побудило WestJet обратиться к правительству и привело к двум сообщениям о забастовке, выпущенной профсоюзом.

WestJet выразила возмущение ситуацией и заявила, что потребует от профсоюза полной ответственности за причиненные неудобства и убытки.

Профсоюзный переговорный комитет в свою очередь сослался на приказ Канадского совета по промышленным отношениям, который не запрещает забастовки или локауты во время арбитражного процесса.