В столичном регионе возможны переменные дожди и грозы |
Эрдоган подписал документ об азербайджанском импорте |
Ливни и грозы в регионах Азербайджана |
СМИ: Решения за Байдена принимает его жена |
Футболисты Швейцарии сенсационно победили Италию (фото, видео) |
В Армении испугались возможной победы Пезешкиана |
Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR» |
Представитель Госдепа: Азербайджан изменил политику в регионе и установил мир |
О’Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа |
Главное Мир

Забастовка в Канаде сорвала 150 авиарейсов

Забастовка в Канаде сорвала 150 авиарейсов

Канадская авиакомпания WestJet была вынуждена отменить не менее 150 рейсов из-за забастовки профсоюза работников технического обслуживания. Это повлияло на планы 20000 пассажиров, имевших билеты на рейсы. Об этом сообщает Associated Press.

Указывается, что причиной протестов авиамехаников стало «нежелание авиакомпании вести переговоры с профсоюзом».

Забастовка затронула как международные, так и внутренние рейсы, припав на длинные выходные по случаю Дня Канады.

По информации CBC, профсоюз решил бастовать на следующий день после того, как министр труда Шеймус О’Риган приказал Канадскому совету по промышленным отношениям (CIRB) ввести обязательный арбитраж для решения вопросов коллективного договора между авиакомпанией и Братской ассоциацией авиамехаников AMFA. Приказ был издан после двух недель переговоров с профсоюзом о новом соглашении. По состоянию на пятницу профсоюз вел диалог с CIRB.

Ранее в этом месяце механики проголосовали за отказ от предварительного соглашения с базирующейся в Калгари авиакомпанией, что побудило WestJet обратиться к правительству и привело к двум сообщениям о забастовке, выпущенной профсоюзом.

WestJet выразила возмущение ситуацией и заявила, что потребует от профсоюза полной ответственности за причиненные неудобства и убытки.

Профсоюзный переговорный комитет в свою очередь сослался на приказ Канадского совета по промышленным отношениям, который не запрещает забастовки или локауты во время арбитражного процесса.

Теги:
Из этой рубрики
Забастовка в Канаде сорвала 150 авиарейсов
Мир

Забастовка в Канаде сорвала 150 авиарейсов

2024/06/30, 12:29
При взрывах в Нигерии погибли 19 человек
Мир

При взрывах в Нигерии погибли 19 человек

2024/06/30, 11:29
Плакат с Путиным сорвал спич британского политика (видео)
Мир

Плакат с Путиным сорвал спич британского политика (видео)

2024/06/30, 10:58
В турецких провинциях бушуют лесные пожары (видео)
Мир

В турецких провинциях бушуют лесные пожары (видео)

2024/06/30, 10:45
Коронавирус в Армении разбушевался
Мир

Коронавирус в Армении разбушевался

2024/06/30, 10:10
Камала Харрис уверена в победе Байдена, но признает его провал в дебатах
Мир

Камала Харрис уверена в победе Байдена, но признает его провал в дебатах

2024/06/30, 09:37
Супруга Байдена выступила в защиту мужа
Мир

Супруга Байдена выступила в защиту мужа

2024/06/30, 09:27
Массовые акции за отставку Нетаньяху прошли в Израиле
Мир

Массовые акции за отставку Нетаньяху прошли в Израиле

2024/06/30, 09:14
Досрочные выборы в Нацсобрание Франции
Мир

Досрочные выборы в Нацсобрание Франции

2024/06/30, 08:49