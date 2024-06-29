Кевин Хэмилтон: Подготовка Азербайджана к COP29 заслуживает похвалы

Посол Канады в Турции, Грузии и Азербайджане с резиденцией в Анкаре Кевин Хэмилтон высоко оценил работу Азербайджана по подготовке к COP29, сообщает агентство «Report».
«Азербайджан, принимающий в этом году 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), знает, что это крайне важное мероприятие, и работа азербайджанской стороны по подготовке к СОР29 заслуживает похвалы» – сказал он.
«Уверен, что Баку успешно проведет это мероприятие. В СО29 также примет участие канадская делегация», – отметил дипломат.
Он добавил, что на следующей неделе посетит Баку, чтобы вручить верительные грамоты президенту Азербайджана.