В Баку стартовал международный шахматный фестиваль

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Сегодня состоялась церемония открытия очередного Международного шахматного фестиваля Baku Open 2024, организованного Федерацией шахмат Азербайджана (ФША) совместно с Министерством молодежи и спорта, сообщает «Азертадж».

Мероприятие, организованное в Бакинском Дворце спорта, началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Позже был показан видеоролик об удивительной природе Азербайджана.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов в своем выступлении отметил, что спорт в стране развивается на высоком уровне. Он подчеркнул, что президент Ильхам Алиев оказывает большую поддержку развитию спорта. Отметив развитие шахмат в Азербайджане, министр напомнил об успехе Ульвии Фаталиевой, завоевавшей золотую медаль на женском чемпионате Европы по шахматам, прошедшем на греческом острове Родос.

Президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов подчеркнул растущий год от года интерес к международному турниру Baku Open-2024. Он сообщил, что по случаю 100-летия Международной шахматной федерации (ФИДЕ) был проведен ряд мероприятий. По его словам, результаты, достигнутые в шахматах, свидетельствуют о развитии этого вида спорта в стране.

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович поблагодарил Азербайджан за проведение такого масштабного мероприятия по случаю 100-летия возглавляемой им организации. Он отметил, что результаты Азербайджана в шахматах достаточно высоки.

После официальных выступлений А.Дворкович вручил памятные сувениры Фариду Гаибову и Махиру Мамедову.

Первый вице-президент Федерации шахмат Азербайджана, главный судья соревнований Фаиг Гасанов в своем выступлении также пожелал успехов шахматистам.

Затем Ф.Гаибов и А.Дворкович сделали первый ход на шахматной доске и объявили соревнование открытым.

Напомним, что в Baku Open-2024 принимают участие шахматисты Азербайджана, Болгарии, Грузии, Индии, Ирана, Казахстана, Саудовской Аравии, Катара, Турции, Украины, США, Узбекистана, а также гроссмейстеры, выступающие под флагом ФИДЕ.

Азербайджан представляют Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Айдын Сулейманлы, Мухаммед Мурадлы, в том числе Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и другие шахматисты.

Для участия в группах А и В регистрацию прошли свыше 300 шахматистов. Проводимый по швейцарской системе турнир состоит из 9 туров.

Общий призовой фонд соревнования составляет 50 тыс. долларов США.