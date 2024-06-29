Washington Post назвала десять политиков, которые могли бы заменить Байдена

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Washington Post назвала десять политиков-демократов, которые могли бы заменить Байдена в предвыборной гонке.

Издание считает, что после «бессвязного» выступления президента на дебатах с Трампом, в Демпартии начали поднимать вопрос о выдвижении новой кандидатуры на президентские выборы.

Но не факт, что это произойдет, поскольку для замены нужно согласие самого Байдена – за него почти все делегаты на августовском съезде Демократической партии. Сам президент вчера заявил, что продолжит участие в гонке.

Тем не менее, если партия пойдет по пути замены, то у нее есть десять основных кандидатур:

1. Вице-президент Камала Харрис

2. Губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер

3. Министр транспорта Пит Буттиджич

4. Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро

5. Губернатор Колорадо Джаред Полис

6. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

7. Сенатор от Джорджии Рафаэль Уорнок

8. Бывшая первая леди Мишель Обама

9. Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар

10. Губернатор Кентукки Энди Бешир

Одной из наиболее вероятных кандидатур издание называет Гретхен Уитмер, одну из восходящих звезд Демпартии. Еще один «проходной» вариант – Джош Шапиро, которого, по мнению газеты, готовили на основного кандидата от демократов к 2028 году.

Одним из «идеальных вариантов» была бы Мишель Обама – жена бывшего президента – но она «не проявляла интереса к тому, чтобы баллотироваться».

А вот вице-президент Камала Харрис скорее всего сошла бы с дистанции, поскольку «примерно так же непопулярна, как и Байден».