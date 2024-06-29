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Главное Общество

В Ханкенди обнаружены 26 автоматов, 3 пулемета, 1 пистолет

В Ханкенди обнаружены 26 автоматов, 3 пулемета, 1 пистолет

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) профессионально выполняют поставленные задачи в целях ускорения процесса Великого возвращения и обеспечения безопасности после Отечественной войны и антитеррористических операций.

Как сообщили в пресс-службе МВД, с 22 по 28 июня сотрудниками полиции на территории города Ханкенди были изъяты 26 автоматов, 3 пулемета, 1 пистолет, 3 винтовки, 2 гранатомета, 13 снарядов, 5 штык-ножей, 4780 патронов различного калибра и другие боеприпасы, на территории села Венгли Кельбаджарского района – 1 автомат, 7 магазинов, 255 патронов различного калибра, на территории поселка Аскеран Ходжалинского района – 4 автомата, 1 пистолет, 1 гранатомет, 12 гранат, 10 магазинов и 278 патронов различного калибра.

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