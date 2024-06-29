Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR» |
Представитель Госдепа: Азербайджан изменил политику в регионе и установил мир |
О’Брайен отметил ключевую роль Азербайджана для отказа Европы от российского газа |
О’Брайен: Армения готова предпринять смелые шаги, Азербайджан отвечает взаимностью |
Зеленский готовит «всеобъемлющий план» прекращения войны с Россией |
США пригласили Азербайджан на встречу НАТО, сообщил О’Брайен |
Милли Меджлис распущен, назначены внеочередные парламентские выборы |
В июле температура поднимется до +43 градусов |
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев |
Главное Мир

СМИ: В Иране при нападении на авто с избирательными урнами погибли два человека

СМИ: В Иране при нападении на авто с избирательными урнами погибли два человека

Неизвестные расстреляли автомобиль, перевозивший избирательные урны в иранской провинции Систан и Белуджистан.

В результате вооруженного нападения погибли двое сотрудников безопасности, сообщает агентство Tasnim.

По данным иранского телеканала PressTV, в ходе инцидента пять человек получили ранения. В свою очередь агентство Fars сообщило, что после атаки избирательные бюллетени были доставлены в офис губернатора провинции, где осуществляется подсчет голосов. Ни одна из действующих на территории Ирана вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

Теги:
Из этой рубрики
Washington Post назвала десять политиков, которые могли бы заменить Байдена
Мир

Washington Post назвала десять политиков, которые могли бы заменить Байдена

2024/06/29, 11:25
Пять человек погибли при атаке БПЛА на Курскую область
Мир

Пять человек погибли при атаке БПЛА на Курскую область

2024/06/29, 11:10
Иран пригрозил Израилю «войной на уничтожение»
Мир

Иран пригрозил Израилю «войной на уничтожение»

2024/06/29, 09:46
США попросили Катар стать посредником в переговорах между Израилем и "Хезболлах"
Мир

США попросили Катар стать посредником в переговорах между Израилем и «Хезболлах»

2024/06/29, 09:35
Больше половины американцев выступили против участия Байдена в выборах
Мир

Больше половины американцев выступили против участия Байдена в выборах

2024/06/29, 09:22
СМИ: В Иране при нападении на авто с избирательными урнами погибли два человека
Мир

СМИ: В Иране при нападении на авто с избирательными урнами погибли два человека

2024/06/29, 09:10
На выборах президента Ирана лидирует этнический азербайджанец
Мир

На выборах президента Ирана лидирует этнический азербайджанец

2024/06/29, 08:14
Следовавший из России сухогруз с пшеницей сел на мель в Турции
Мир

Следовавший из России сухогруз с пшеницей сел на мель в Турции

2024/06/29, 01:00
В Иране завершилось голосование на выборах президента (обновлено)
Мир

В Иране завершилось голосование на выборах президента (обновлено)

2024/06/29, 00:54