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Путин допустил размещение ракет малой и средней дальности (видео)

Путин допустил размещение ракет малой и средней дальности (видео)

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Обсуждение прошло на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

«Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах РФ в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», — заявил Путин.

Российский лидер отметил, что размещение США своих ракет средней и малой дальности в различных регионах мира вызывает у России беспокойство. Москва может начать производство РСМД и впоследствии, возможно, их размещение.

Путин подчеркнул, что в любом случае российской стороне следует реагировать на подобные действия и принять решения о том, какие шаги будут предприниматься по этому направлению в дальнейшем.

Российский лидер подчеркнул, что РФ среди прочего следует принимать решения о том, где необходимо размещать ракеты, если это потребуется для обеспечения безопасности страны.

Также Путин выразил сомнения в вывозе ракет США малой и средней дальности с Филиппин после окончания военных учений в Юго-Восточной Азии.

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