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О’Брайен о продаже Францией оружия Армении: «Мы узнали из газет»

О'Брайен о продаже Францией оружия Армении: "Мы узнали из газет"

У США не вызывает обеспокоенность продажа Францией оружия Армении.

Об этом помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил журналистам в Баку, передает Report.

Помощник госсекретаря отметил, что установление мира между Арменией и Азербайджаном после более чем 30-летнего конфликта будет продолжительный процессом, «но затем он перерастет в более глубокие отношения между обществами».

«Про продажу оружия Армении мы узнали из газет, так что это не согласованные усилия. Но Армения стремится стать стабильным партнером. И я думаю, в частности, партнером, который не зависит от России. Потому что помощь России часто оказывается на определенных условиях и с влиянием, которое, на мой взгляд, негативно сказывается на развитии региона», – сказал он.

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