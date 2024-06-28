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Главное Общество

В двух районах Баку отключат свет

В двух районах Баку отключат свет

Сегодня в Насиминском и Наримановском районах Баку произойдет перерыв в подаче электроэнергии.

Об этом сообщили в ОАО «Азеришыг».

В целях работ по улучшению электроснабжения на подстанции №96 на улицах Джейхуна Гаджибейли, Мирали Гашгая, Гулу Гулиева, Миресадулла Миргасымова, Гасана Алиева, Мовсума Санани, братьев Мардановых в Насиминовском районе столицы, а также улицах Хана Шушинского и Ханифа Алескерова в Наримановском районе с 16:30 до 20:00 подача электроэнергии будет ограничена.

После завершения работ электроснабжение будет полностью восстановлено.

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