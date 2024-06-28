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Беларусь отправила «Полонезы» к границе с Украиной

Беларусь отправила «Полонезы» к границе с Украиной

Министерство обороны Беларуси выдвинуло РСЗО «Полонез» на «прикрытие границы».

Дивизион РСЗО «Полонез» в рамках проверки боевой готовности вооруженных сил участвует в выполнении задач по прикрытию участков границы, заявили в Минобороны.

По данным ведомства, военнослужащие в назначенном районе оборудовали, замаскировали места размещения личного состава и техники и продолжают выполнять задачи по предназначению.

«В соответствии со сложной сложившейся обстановкой вблизи границы Республики Беларусь и поставленной задачей дивизион вышел в назначенный район с полным боекомплектом, заступил на боевое дежурство по назначенным объектам. Готов выполнить задачи по нанесению ракетных ударов на дальность до 300 километров в течение 20 минут», — заявил командир дивизиона.

Напомним, ранее пограничники рассказали, что располагают сведениями о нахождении в полосе ответственности Житомирского пограничного отряда подразделений «Русского добровольческого корпуса».

На этом направлении они якобы «зафиксировали рекогносцировку местности и активную разведывательную деятельность», сбили дрон и нашли схрон со взрывчаткой.

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