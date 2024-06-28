Предотвращена крупная контрабанда наркотиков из Ирана через Каспийское море

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В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных совместно Генеральной прокуратурой и Государственной пограничной службой Азербайджана, пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана через Каспийское море. Информацию об этом распространили Генеральная прокуратура и Государственная пограничная служба Азербайджана.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждан Азербайджанской Республики – Эльхан Алиев (1982 г.р.) и Эсмира Мамедова (1976 г.р.), которые в это время находились на берегу моря на территории поселка Яшма и путем подачи сигналов фонариками указывали на свое местонахождение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято в поселке Новханы Бинагадинского района Баку около 165 кг наркотиков, ввезенных гражданами Исламской Республики Иран Бахманом Касебом, Аунахом Абдулрахимом и Нури Абрунтаном контрабандным путем в Азербайджанскую Республику.

По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.