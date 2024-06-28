В июле температура поднимется до +43 градусов |
Шри-Ланка потребовала у России компенсацию за отправленных на войну шриланкийцев |
Демократы обсуждают замену Байдена другим кандидатом после провала на дебатах |
Трамп на дебатах с Байденом назвал неприемлемыми условия Путина |
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5 |
Гаджиев отметил усиление роли Азербайджана в решении глобальных проблем |
Израиль может передать Украине через США до 8 систем ПВО Patriot |
Конституционный суд одобрил запрос Алиева о роспуске Милли Меджлиса: детали (фото) |
Стихия обрушила фрагмент моста в Лачине (видео) |
Главное Общество

Предотвращена крупная контрабанда наркотиков из Ирана через Каспийское море

Предотвращена крупная контрабанда наркотиков из Ирана через Каспийское море

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных совместно Генеральной прокуратурой и Государственной пограничной службой Азербайджана, пресечена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана через Каспийское море. Информацию об этом распространили Генеральная прокуратура и Государственная пограничная служба Азербайджана.

Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны граждан Азербайджанской Республики – Эльхан Алиев (1982 г.р.) и Эсмира Мамедова (1976 г.р.), которые в это время находились на берегу моря на территории поселка Яшма и путем подачи сигналов фонариками указывали на свое местонахождение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято в поселке Новханы Бинагадинского района Баку около 165 кг наркотиков, ввезенных гражданами Исламской Республики Иран Бахманом Касебом, Аунахом Абдулрахимом и Нури Абрунтаном контрабандным путем в Азербайджанскую Республику.

По факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных решением Бинагадинского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Теги:
Из этой рубрики
В июле температура поднимется до +43 градусов
Общество

В июле температура поднимется до +43 градусов

2024/06/28, 14:55
Спецпредставитель: В Шуше уже действуют 20 предпринимателей
Общество

Спецпредставитель: В Шуше уже действуют 20 предпринимателей

2024/06/28, 13:33
Обнародован прогноз погоды на субботу
Общество

Обнародован прогноз погоды на субботу

2024/06/28, 13:26
Предотвращена крупная контрабанда наркотиков из Ирана через Каспийское море
Общество

Предотвращена крупная контрабанда наркотиков из Ирана через Каспийское море

2024/06/28, 13:20
13 тысяч штрафа за организацию торжеств по случаю раннего брака
Общество

13 тысяч штрафа за организацию торжеств по случаю раннего брака

2024/06/28, 13:00
Малыми электромобилями можно будет управлять с 16 лет
Общество

Малыми электромобилями можно будет управлять с 16 лет

2024/06/28, 12:31
Защита семейных ценностей: уроки Грузии и позиция Азербайджана
Общество

Защита семейных ценностей: уроки Грузии и позиция Азербайджана

2024/06/28, 11:30
В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5
Общество

В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5

2024/06/28, 08:25
Минсельхоз проведет в Баку воскресную ярмарку
Общество

Минсельхоз проведет в Баку воскресную ярмарку

2024/06/28, 00:05