«Полётное задание» с учётом новых реалий

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26 июня Азербайджан отметил День вооруженных сил. Отметил красиво и во всех смыслах достойно: с военными оркестрами, торжественным маршем военнослужащих по улицам, с поздравлениями и наградными указами. Но, возможно, главное событие произошло в аэропорту «Гейдар Алиев». Здесь президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву был представлен новенький военно-транспортный самолет C-27J Spartan производства компании Leonardo, произведённый в Италии для ВВС Азербайджана.

Для того чтобы представить мощную и грузоподъемную «птичку» главе Азербайджанской Республики, в Баку прибыли министр обороны Италии Гуидо Крозетто, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, а также президент компании Leonardo Стефано Понтекорво. Уже известно: это первая, но не последняя такого рода покупка продукции итальянских оружейников.

Азербайджанская армия продолжает во всех смыслах перевооружаться. А ещё — избавляться от советского наследия. Авиация — та сфера, где во многих странах продолжает доминировать техника советского и российского производства. Возможности глубокой модернизации достаточно старых самолётов, высокая цена на новые — заменить истребители и бомбардировщики куда сложнее, чем автоматы или даже бронетранспортёры. Но сегодня на вооружении азербайджанских ВВС уже стоят турецкие и израильские БПЛА, вполне возможно, что уже завтра их число пополнит и турецкий беспилотный истребитель Kizilelma. И вот теперь азербайджанский авиапарк пополнил итальянский военно-транспортный самолёт. И вряд ли только потому, что в условиях войны трудно договариваться о новых поставках с фирмой «Антонов».

А военно-транспортная авиация Азербайджану нужна. Азербайджан, напомним, неоднократно принимал участие в международных военных миссиях — в Косово, в Ираке, в Афганистане… Есть совместные учения. Где завтра будет востребован опыт азербайджанской армии, уже показавший себя в реальной войне, можно только догадываться, но иметь на такой случай хороший военно-транспортный авиапарк необходимо. Хотя бы для того чтобы избежать известного позора немецких ВВС.

Напомним: в сентябре 2014 г. полторы сотни немецких солдат и офицеров надо было отправлять на родину из афганского города Мазари-Шариф, но военно-транспортный Airbus 310 оказался неисправен, другого не нашлось (!), и за военнослужащими пришлось отправлять «борт» из правительственного авиапарка. В том же году Берлин решил поставлять оружие отрядам сирийских курдов — для войны с ИГИЛ. Запланировали торжественную церемонию в иракском Эрбиле с участием тогдашнего министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен. Но… из-за поломки транспортных самолётов оружие застряло в Германии, инструкторы — в Болгарии. Транспортный самолёт одолжили у Голландии, но и он сломался. Точно так же сорвалась и доставка гуманитарных грузов в Африку. Немецкие ВВС эксперты называли небоеспособными, в том числе и из-за проблем с военно-транспортной авиацией.

А сегодня даже не специалист навскидку может перечислить множество задач, для решения которых требуется не просто грузовая, а именно военно-транспортная авиация. Быстрая переброска войск из точки А в точку В может осуществляться не только по суше, но и по воздуху. И, наконец, военно-транспортные самолёты приспособлены не только для выброски десанта. А какие задачи придётся решать азербайджанским ВС уже завтра, пока остаётся только гадать. Но на скалах Орхон-Енисея, там, где расположен один из древнейших памятников турецкого рунического письма, одна из надписей гласит: «Готов сегодня ответы на те вопросы, которые время задаст тебе завтра». Азербайджан вновь играет на упреждение. И это только начало…

Нурани, обозреватель