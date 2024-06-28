Состоялась встреча военных экспертов Азербайджана и Сербии

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В соответствии с планом двустороннего сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Сербии, в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны состоялась встреча военных экспертов обеих стран на тему «Боевая подготовка Сухопутных войск и изученный опыт».

По сообщению Минобороны, сербским гостям была предоставлена подробная информация об организации боевой подготовки и других направлениях деятельности в Сухопутных войсках Азербайджанской Армии.

На встрече должностные лица и специалисты по боевой подготовке Сухопутных войск обеих стран представили брифинги, после чего были проведены широкие обсуждения, даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.