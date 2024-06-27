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Экс-посол Израиля допустил поставки индийского вооружения

Экс-посол Израиля допустил поставки индийского вооружения

Бывший посол Израиля в Индии Даниэль Кармон заявил, что Индия, возможно, поставляет оружие Израилю для войны с Сектором Газа в качестве «ответной услуги» за поддержку Израиля во время войны с Пакистаном в 1999.

«Индийцы всегда напоминают нам, что Израиль был рядом с ними во время Каргильской войны. Израиль был одной из немногих стран, которые поддержали их и предоставили им оружие. Индийцы не забывают этого и, возможно, теперь отвечают тем же».

Каргильская война — пограничный вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном, произошедший в 1999 году.

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