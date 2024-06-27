Армения предложила Турции установить дипотношения |
Конституционный суд одобрил запрос Алиева о роспуске Милли Меджлиса |
В Тебризе встреча с избирателями кандидата Масуда Пезешкиана прошла на азербайджанском языке (видео) |
Симонян сравнил Армению с Украиной и попросился в ЕС |
Коротченко назвал армию Азербайджана одной из лучших в мире |
Россия пригрозила понизить уровень дипотношений со странами Запада |
Турки дожали чехов и сыграют в 1/8 финала чемпионата Европы (фото, видео) |
Военный мятеж в Боливии (обновлено, фото, видео) |
Стало ясно, почему США спешно подталкивают Баку и Ереван к заключению мира |
Главное Армия

Кадыров: «Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов»

Кадыров: "Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов"

Два безоружных раненых бойца РФ смогут справиться с эстонскими войсками.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя информацию о готовности Эстонии отправить войска на Украину.

«После прочтения этой новости я в срочном порядке связался с командиром спецназа «Ахмат», заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры. Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что тревожить остальных бойцов российской армии не придется.

«Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», – добавил глава Чечни.

Теги:
Из этой рубрики
Кадыров: "Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов"
Армия

Кадыров: «Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов»

2024/06/27, 15:49
Россия отправила на фронт 10 000 мигрантов
Армия

Россия отправила на фронт 10 000 мигрантов

2024/06/27, 11:17
В Пентагоне приветствуют вклад армии Азербайджана в региональную стабильность
Армия

В Пентагоне приветствуют вклад армии Азербайджана в региональную стабильность

2024/06/26, 23:48
Хуситы впервые ударили собственной гиперзвуковой ракетой по израильскому кораблю (видео)
Армия

Хуситы впервые ударили собственной гиперзвуковой ракетой по израильскому кораблю (видео)

2024/06/26, 23:39
Генерал Фомин: Связи оборонных ведомств РФ и Азербайджана крепят безопасность в регионе
Армия

Генерал Фомин: Связи оборонных ведомств РФ и Азербайджана крепят безопасность в регионе

2024/06/26, 23:08
Патиашвили: Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии
Армия

Патиашвили: Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии

2024/06/26, 21:16
Состоялась торжественная церемония по случаю Дня ВС Азербайджана (видео)
Армия

Состоялась торжественная церемония по случаю Дня ВС Азербайджана (видео)

2024/06/26, 19:18
Стали известны сроки встречи глав Минобороны Азербайджана, Турции и Грузии
Армия

Стали известны сроки встречи глав Минобороны Азербайджана, Турции и Грузии

2024/06/26, 18:22
В штаб-квартире НАТО отметили День ВС Азербайджана
Армия

В штаб-квартире НАТО отметили День ВС Азербайджана

2024/06/26, 16:39