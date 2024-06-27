Кадыров: «Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов»

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Два безоружных раненых бойца РФ смогут справиться с эстонскими войсками.

Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя информацию о готовности Эстонии отправить войска на Украину.

«После прочтения этой новости я в срочном порядке связался с командиром спецназа «Ахмат», заместителем начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудиновым, чтобы он молниеносно принял упреждающие меры. Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что тревожить остальных бойцов российской армии не придется.

«Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», – добавил глава Чечни.