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Хуситы впервые ударили собственной гиперзвуковой ракетой по израильскому кораблю

Хуситы впервые ударили собственной гиперзвуковой ракетой по израильскому кораблю

Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) впервые использовало гиперзвуковую ракету при атаке на израильское судно в Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Вооружённые силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — заявил он.

По словам представителя хуситов, гиперзвуковая ракета обладает передовыми характеристиками, она точна в попадании и способна поражать цели на большом расстоянии.

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