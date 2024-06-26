Хуситы впервые ударили собственной гиперзвуковой ракетой по израильскому кораблю

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Мятежное йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) впервые использовало гиперзвуковую ракету при атаке на израильское судно в Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

«Вооружённые силы Йемена впервые использовали гиперзвуковую ракету собственного производства против израильского судна MSC SARAH V в Аравийском море», — заявил он.

По словам представителя хуситов, гиперзвуковая ракета обладает передовыми характеристиками, она точна в попадании и способна поражать цели на большом расстоянии.