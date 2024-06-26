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В Азербайджане пройдет Всемирный день окружающей среды

В Азербайджане пройдет Всемирный день окружающей среды

Азербайджан избран местом проведения Всемирного дня окружающей среды в 2026 году. Мы скоро объявим об этом важном решении.

Об этом заявила исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен.

«Программа ООН по окружающей среде — ведущий орган по вопросам окружающей среды, климата, биоразнообразия и загрязнения в мире. Конечно, если какая-либо страна берет на себя проведение СОР, наш долг – поддержать ее. Также хотела бы подчеркнуть, что Азербайджан избран местом проведения Всемирного дня окружающей среды в 2026 году. Скоро мы объявим об этом важном решении.

Я очень рада находиться в Азербайджане. Хочу сказать, что это необычная и прекрасная страна. Я вижу страну, которая действительно активизируется и лидирует в вопросах климата. Сегодня мне удалось побывать в Ширванском национальном парке, а также на предприятии по разведению осетровых, которое проводит очень важную работу. У меня также была возможность пообщаться с молодежью. Азербайджан заявляет о готовности принять 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29. Мы готовы лидировать на глобальном уровне. Как Программа ООН по окружающей среде, мы сделаем все возможное, чтобы помочь этой прекрасной стране», – приводит «Азертадж» слова И.Андерсен.

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