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Генерал Фомин: Связи оборонных ведомств РФ и Азербайджана крепят безопасность в регионе

Генерал Фомин: Связи оборонных ведомств РФ и Азербайджана крепят безопасность в регионе

Взаимодействия оборонных ведомств России и Азербайджана поступательно развиваются и это способствует укреплению безопасности на Южном Кавказе и Каспии.

Об этом заявил заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин на торжественном приеме по случаю 26 Июня – Дня Вооружённых сил Азербайджана.

А.Фомин отметил, что народы Азербайджана и России связывают узы многовековой тесной дружбы и общая героическая история.

«Сильная армия – надежная опора сильного государства. Вооруженные силы Азербайджана – надежная крепость и гордость своей страны. Защита родины испокон веков считалась почетной обязанностью и в то же время священным долгом. Люди по зову сердца посвятившие себя нелегкому ремеслу всегда пользовались заслуженным уважением и служили примером для подражания.

Азербайджан является стратегическим партнером России. Наши народы связывают узы многовековой тесной дружбы и общая героическая история. Азербайджан, это государство с независимой внешней политикой. Служба в вооруженных силах, это не только почетная обязанность, но и призвание. В условиях нестабильной международной обстановки вопросы обеспечения военной безопасности любого государства выходят на передний план. В этот день от имени Министерства обороны России и министра хотел бы поздравить вас с праздником и пожелать успехов. Ну, а всем нам мира, добра, здоровья и процветания», – приводит «Репорт» слова замминистра.

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