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Патиашвили: Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии

Патиашвили: Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии

Мощь азербайджанской армии очень важна и для Грузии, поскольку между двумя странами налажено стратегическое сотрудничество и дружественные отношения.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны Грузии Паата Патиашвили, передает Report.

Он сообщил, что это сотрудничество находится на очень высоком уровне, в частности в военной сфере.

«Мы эффективно сотрудничаем с Азербайджаном как в двустороннем формате, так и в трехстороннем с участием Турции. Это взаимодействие имеет большое значение не только для наших стран, но и в целом для установления мира и стабильности в регионе», – отметил Патиашвили.

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